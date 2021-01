Le président béninois sortant, Patrice Talon, a officiellement annoncé vendredi son ambition de briguer un second mandat, ont rapporté plusieurs sites d'information et quotidiens locaux en ligne.

S'exprimant devant des milliers d'habitants d'Adjohoun, une ville située à environ 70km au nord de Cotonou, il a expliqué qu'il cédait à l'appel de son peuple afin de pouvoir continuer la dynamique amorcée pour le développement du pays.

"Je serai candidat pour défendre la démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance jusqu'à cela soit un acquis pour chacun et pour tous. Je resterai dans la dynamique", a lancé M. Talon, arrivé au pouvoir en avril 2016 avec 65,67% des voix, alors qu'il avait toujours dit ne vouloir effectuer qu'un seul quinquennat.

D'après les dispositions du nouveau code électoral en vigueur, le président de la République est élu en duo avec un vice-président au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Plusieurs millions de Béninois seront appelés aux urnes le 11 avril pour le compte du premier tour de l'élection présidentielle.

Ce seront les septiè mes du genre dans le pays depuis l'avènement du processus de démocratisation en février 1990.