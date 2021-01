Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki a affirmé, jeudi à Blida, que l’unique et meilleure solution pour garantir l’alimentation en eau potable, à long terme, est de s’orienter vers le dessalement d'eau de mer, ceci d’autant plus qu’une majorité de la population vit près et le long de la bande littorale.

"L’unique solution pour garantir l’alimentation en eau potable à long terme, est de s’orienter vers l’exploitation des eaux non conventionnelles, dont le dessalement de l'eau de mer", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya.

Il a estimé, que le "règlement du problème de déficit en eau, en période de sécheresse notamment, passe par le recours au dessalement d'eau de mer, ceci d’autant plus que 90% des citoyens vivent près et le long de la bande littorale", a souligné M. Berraki. Il a fait cas, à cet effet, du lancement d’un avis d’appel d’offres pour la réalisation de trois stations de dessalement d'eau de mer, qui s’ajouteront à quatre actuellement en chantier et 11 autres opérationnelles, signalant que son département ministériel prévoit une production de deux milliards de M3 d’eau de mer dessalée à l’horizon 2030, a-t-il indiqué. Dans le cadre de l’orientation prise pour l’exploitation des eaux non conventionnelles, M. Arezki Berraki a assuré que ses services comptent exploiter les eaux épurées dans l’irrigation agricole, en vue d’"atténuer la pression sur les forages destinés à assurer la couverture des besoins des populations en eau potable", a-t-il expliqué.

La visite du ministre des Ressources en Eau se poursuit toujours dans la wilaya, où il va procéder à l’inauguration d’une station d’épuration des eaux usées à Beni Merad et à l’inspection du projet de nettoyage du bassin de collecte des eaux de l’Oued Chiffa, en plus d’autres projets.