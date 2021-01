Le directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR), Slimane Melouka a fait savoir jeudi que le déficit financier de la caisse s'élevait à 700 milliards DA, relevant que ce déficit était "stable" depuis 2019. S'exprimant sur les ondes de la radio chaine 1, M. Melouka a expliqué que "le déficit financier de la CNR s'élève à 700 milliards DA", soulignant que ce déficit, qui connaissait "une augmentation significative" durant la période 2014-2018, est "stable" depuis 2019 grâce aux mesures prises par la tutelle. Le même responsable a attribué le déficit financier de la CNR à "l’augmentation" du nombre de retraités par rapport au nombre d'assurés sociaux, ajoutant que "l’équilibre financier de la caisse a besoin de 5 adhérents pour un retraité, contrairement à la situation actuelle où 2,1 adhérents cotisent pour un seul retraité". Relevant que les recettes de la Caisse étaient "limitées" et proviennent en grande partie de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), le DG de la CNR a mis l'accent sur l'importance de trouver d'autres alternatives pour diversifier les sources de financement de la CNR. Selon M. Melouka, de nombreux pays font face au problème de déficit financier de la caisse des retraites. Par ailleurs, le même responsable a indiqué que le calendrier de versement des pensions de 3.300.000 retraités a été revu en coordination avec les secteurs concernés. Il s'étend désormais du 15 au 26 de chaque mois, pour permettre, a-t-il dit, à cette catégorie, de retirer les pensions "dans les meilleures conditions", notamment en cette conjoncture sanitaire marquée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Et de rappeler, par la même occasion, certaines mesures prises pour faciliter l'accès des citoyens aux prestations fournies par la CNR, à l'instar des procédures de modernisation et le numéro vert de la caisse (11 30), mis à leur disposition, soulignant que ces mesures ont facilité la prise en charge à distance des citoyens pendant cette période sanitaire exceptionnelle.