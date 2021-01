"Le ministère du Tourisme s’emploie dans le cadre de mécanismes étudiés à faciliter l'accès des femmes rurales au monde du travail et de la production dans divers domaines en les qualifiant pour pouvoir créer des projets et en les aidant à commercialiser leurs produits", a précisé le ministre, en marge de la visite d’une exposition d’artisanat, au cours de sa deuxième journée de visite dans cette wilaya, accompagné par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou.

Il a, dans ce sens ajouté que "cette catégorie de femmes ambitionnant de concrétiser leurs projets peut obtenir une formation qualifiante auprès des chambres de l'artisanat et des métiers (CAM), et un accompagnement pour obtenir les financements nécessaires, ainsi qu' une opportunité pour commercialiser leurs produits à travers les expositions et les plateformes en ligne des CAMé".

M. Hamidou a également relevé que le secteur du tourisme est "un secteur horizontal auquel participent 23 ministères, ce qui nécessite l’intensification de la coordination et du travail en commun pour créer de nouveaux horizons de coopération, contribuer au développement de l'économie nationale et réduire le taux de chômage". Le ministre du Tourisme a souligné que "l’année 2021 porte de grands espoirs et l'opportunité sera offerte, pour la concrétisation sur le terrain, du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour développer les zones d'ombre et promouvoir la femme".

Au cours de leur deuxième jour de visite à Biskra, les ministres du Tourisme de l'Artisanat et du Travail Familial, et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mohamed Hamidou et Kaouter Krikou ont rendu visite aux moudjahidines Naoui Brahimi et Rabiaa Hamdi, à leurs domiciles.