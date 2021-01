Tarek Latreche a indiqué à l'APS, qu'au titre de la quatrième édition de la campagne "cœurs chauds", l'association "Kafil El Yatim" a commencé il y a un moment à collecter des aides au profit des orphelins et des veuves de neuf wilayas du sud et des Hauts plateaux. Cette caravane de solidarité qui prendra le départ, mardi prochain, profitera à plus de 1200 familles, a-t-il précisé. Ces aides ont été collectées grâce à la contribution des bienfaiteurs de la wilaya de Blida. Il s'agit notamment de denrées alimentaires, couvertures, chaussures, literie, appareils électroménagers, vêtements, fournitures médicales, livres et jeux pour enfants, selon M. Latreche Les wilayas qui vont bénéficier de cette initiative caritative sont Djelfa, El Bayadh, Timimoun, Adrar, Béchar, Ouargla, Tindouf, Souk Ahras et Oum El Boua ghi, a-t-il signalé. Cette caravane vise à apporter de la joie et a dessiner le sourire sur les visages des orphelins et des veuves et à réaffirmer et renforcer la cohésion et la solidarité entre les différentes wilayas du pays, a ajouté le même chargé de communication.