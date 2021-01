Le nombre des nouveaux cas de Covid-19 reste élevé en France, avec plus de 21.000 contaminations en 24 heures, et la pression hospitalière ne faiblit pas, selon les données officielles fournies vendredi soir. Les laboratoires ont enregistré 21.217 cas confirmés en 24 heures, contre 21.228 la veille. Environ 20.000 nouveaux cas sont comptabilisés chaque jour depuis le début de l'année, bien loin des 5.000 espérés à la mi-décembre par le gouvernement. Le nombre des malades du Covid hospitalisés en France s'élève à 25.009 (contre 24.983 jeudi, 24.735 mercredi, 24.703 mardi, 24.812 lundi), dont 1.634 arrivées en 24 heures. Les services de réanimation, qui accueillent les patients gravement atteints, ne désemplissent pas, avec 249 admissions sur une journée et un total de 2.730 malades occupant les lits (2.716 malades jeudi). En 24 heures, la maladie a tué 288 personnes (contre 283 la veille), portant le bilan total des morts à 69.601 depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage des personnes positives au nouveau coronavirus parmi les personnes testées, reste stable, à 6,5%. Le Premier ministre français Jean Castex a estimé jeudi que la situation épidémique était "maîtrisée" mais "fragile", s'inquiétant de "l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses" du virus. Un couvre-feu à 18H00 (17H00 GMT) sera mis en place à partir de samedi "pour au moins 15 jours" sur l'ensemble du territoire métropolitain. Au plan de la vaccination, et après un démarrage poussif et critiqué, plus 318.000 personnes avaient reçu la première injection à la date de vendredi, alors que la France disposait cette semaine d'un million et demi de doses. Plus d'un million de rendez-vous ont été pris vendredi en vue de l'ouverture lundi de la vaccination contre le Covid-19 aux personnes âgées de plus de 75 ans et des personnes vulnérables à très haut risque, a annoncé le ministère de la Santé.