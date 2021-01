Le Brésil a signalé 1.151 décès dus au COVID-19 ces dernières 24 heures, soit plus d'un millier de morts quotidiens pour la quatrième journée consécutive, portant le bilan national à 208.246, a annoncé vendredi le gouvernement. Selon le ministère de la Santé, 69.198 nouveaux cas d'infection ont été enregistrés au cours de la dernière journée, soit également la quatrième journée consécutive avec plus de 60.000 infections, portant le total à 8.393.492. Le Brésil est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de nouveau coronavirus, se classant au deuxième rang pour le nombre de morts derrière les Etats-Unis et au troisième pour le nombre total de cas derrière les Etats-Unis et l'Inde. Le pays connaît une deuxième vague épidémique avec une augmentation significative des cas depuis décembre dernier, poussant le système de santé publique au bord de l'effondrement dans plusieurs régions. L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du pays, est le plus durement touché par le virus, avec 1.605.845 cas et 49.600 décès. Le pays a confirmé vendredi son premier cas de réinfection avec un variant du nouveau coronavirus.