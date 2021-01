Plus de 93.803.240 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 57.889.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de vendredi, 15.402 nouveaux décès et 747.572 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 3.465 nouveaux morts, le Royaume-Uni (1.280) et le Brésil (1.151).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 392.139 décès pour 23.532.037 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 208.246 morts et 8.393.492 cas, l'Inde avec 152.093 morts (10.542.841 cas), le Mexique avec 139.022 morts (1.609.735 cas), et le Royaume-Uni avec 87.295 morts (3.316.019 cas).

Parmi les pays les plus durement to uchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 176 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (150), l'Italie (135), la Bosnie (134), la République tchèque (133). L'Europe totalisait samedi à 11H00 GMT 653.087 décès pour 30.273.685 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 545.472 décès (17.143.005 cas), les Etats-Unis et le Canada 409.842 décès (24.226.062 cas), l'Asie 229.620 décès (14.560.197 cas), le Moyen-Orient 93.399 décès (4.358.663 cas), l'Afrique 77.626 décès (3.210.158 cas), et l'Océanie 945 décès (31.472 cas). Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.