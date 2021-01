La contribution efficace des associations et organisations aux efforts de prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), depuis l'apparition de l'épidémie dans la wilaya de Guelma, a hissé la société civile au rang de véritable partenaire des pouvoirs publics dans la gestion locale. Les diverses institutions officielles locales s'accordent à assurer que les initiatives et campagnes lancées depuis l'hiver 2020 à ce jour pour lutter contre la pandémie et assister les personnes affectées par ses répercussions n'auraient pu être totalement concrétisées sans la large implication des bénévoles de la société civile. Selon la cellule de communication de la wilaya, des bénévoles affiliés à 134 associations et organisations locales ont participé aux actions menées par les services de la wilaya dans ses 34 communes, notamment les campagnes de sensibilisation, la distribution de dizaines de milliers de bavettes et la désinfection de rues, d'administration, de mosquées, d'hôpitaux et d'établissements scolaires. Ils étaient également aux premiers rangs des caravanes de solidarité a yant distribué près de 30.000 colis alimentaires à des familles affectées par la pandémie dans les zones d'ombre les plus reculées, a-t-on ajouté. D'autre part, 40 associations ont participé à l'exécution du plan de sensibilisation et de prévention contre la Covid-19, initié par les services de la Sûreté de wilaya du 10 novembre 2020 au début janvier 2021, a appris l'APS lors d'une rencontre de coordination tenue au siège de la Sûreté de wilaya. Ce plan avait donné lieu à la constitution de 10 groupes de sensibilisation en vue de couvrir la majorité des places publiques, artères et cités du chef-lieu de wilaya et la distribution de 10.000 dépliants de sensibilisation qu'une importante quantité de masques de protection.

Bénévolat de multiples formes

Plusieurs associations locales ont été en outre à l'origine de nombreuses actions bénévoles de solidarité ayant pris de multiples formes durant l'année 2020, ce qui a consolidé leur position auprès des instances officielles ainsi qu'auprès des mécènes et citoyens, ont affirmé des présidents d'associations.

Le Secrétaire général du comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA), Dr Mohamed Djaaleb a estimé que le CRA a été "le bras droit'' des autorités locales durant toutes les phases de l'épidémie de la Covid-19 et fut à l'orig ine d'un nombre d'actions, citant à titre d'exemple l'acquisition d'équipements médicaux de respiration pour le complexe mère et enfant, qui accueille l'hôpital de référence des malades Covid.

Aussi, le CRA a lancé, au cours des deux derniers jours, des caravanes de solidarité au profit de familles démunies des zones d'ombre dans le cadre d'un programme tracé en coordination avec les autorités locales ciblant 200 familles, a indiqué Dr Djaaleb, ajoutant qu'une autre action de solidarité est prévue dans les prochains en vue de distribuer 800 boites de lait pour nourrisson de 2 kg aux cliniques rurales en coordination avec les présidents des APC. De son côté, le président du comité local du CRA, Dr Azzedine Boughaba a relevé que "le Croissant rouge a participé aux campagnes de sensibilisation depuis l'apparition de l'épidémie, ayant porté sur la distribution de dépliants aux citoyens ainsi que 20.000 masques de protection". L'association des Oulémas musulmans algériens a elle aussi était au premier rang face à la pandémie du coronavirus. Elle a fourni 20 valises médicales de respiration assistée pour renforcer la capacité de l'hôpital de référence des malades atteints du Covid-19 à prendre en charge les malades admis, a indiqué le président du bureau de wilaya de l'association. Une autre associ ation a marqué de son empreinte les actions de solidarité dans la wilaya de Guelma, à savoir "Kafil El Yatim". Selon son président, Saïd Klaïya, "l'association a distribué au cours de l'année écoulée à des veuves 4.000 colis alimentaires composés chacun de denrées de base d'une valeur de 3.000 DA, collectés grâce aux dons de mécènes et de commerçants". "Durant le mois de décembre passé, "Kafil El Yatim" a distribué 400 tenues d'hiver complètes incluant chaussures, pantalons et manteaux à des enfants de moins de 15 ans et leurs mères en plus de couvertures et de matelas pour 60 ménages en zones d'ombre", a ajouté son président.

Il a également indiqué que "1000 trousseaux scolaires avec tabliers ont été remis aux enfants de familles démunies avec la prise en charge de l'intégralité de leurs besoins de scolarisation".

Cette présence sur le terrain pour faire face à la crise sanitaire sans précédent qui frappe la wilaya, à l'instar du reste du monde, révèle que l'intérêt accordé par le législateur algérien à la société civile dans la Constitution 2020 n'a pas été fortuit mais traduit une véritable volonté des autorités supérieures de l'Etat d'insérer les grandes potentialités des adhérents des associations et organisations parmi les forces nationales constructives de la nouvelle Algérie.