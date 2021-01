La célébration du nouvel amazigh "Yennayer 2971" a donné lieu mardi dans l'Ouest du pays à des festivités diverses et variées faites notamment d'activités culturelles et artistiques.

A cette occasion, un atelier de formation d'artisans et d'artisanes a été inauguré dans la commune de Sidi Chaib, zone d'ombre au sud de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, par le wali Mustapha Limani qui a saisi l'opportunité pour souligner les atouts importants de cette région dans le domaine artisanal, nécessitant le soutien pour l’ouverture d'une structure permettant la promotion des produits d'artisanat et l'encouragement des performances.

A Ain Témouchent, la maison de la culture Aissa Messaoudi a abrité des spectacles artistiques et autres activités du patrimoine pour la célébration du nouvel an amazigh avec la participation de troupes et artisans. Le wali Mohamed Ahmed Moumen a présidé l’ouverture de cette manifestation.

Le programme élaboré à cette occasion porte sur la projection d’un film documentaire "Royaume de la grande Numidia", des représentations artistiques, des expositions de bijoux traditionnel s et plats populaires préparés par les familles témouchentoises à l’occasion de Yennayer, dont les plats de Cherchem, de Berkoukès et de Trid.

Mohamed Amine Mekkaoui, directeur de la maison de la culture Aissa Messaouadi a indiqué que le programme des festivités du nouvel an amazigh a été élargi par des activités artistiques et culturelles qui sont diffusées sur les réseaux sociaux.

La wilaya d’El Bayadh a célébré le nouvel an amazigh au niveau de la maison de la culture Mohamed Belkheir où le wali, Kamel Touchene, a présidé les festivités.

Le programme de célébration comporte un concours du meilleur costume traditionnel avec la participation de 36 couturiers de la wilaya et un autre du meilleur plat traditionnel avec la participation de 37 concurrents.

Les festivités organisées sous le slogan "Yennayer, un bienfait de notre rencontre" ont été marquées par une exposition d’artisanat à l’initiative de la chambre d’artisanat et des métiers, une autre de livres sur le patrimoine amazigh et une d’arts plastiques, en plus d'une campagne de reboisement tout autour de la maison de la culture.

A Tlemcen, les festivités marquant la célébration du nouvel an amazigh ont donné lieu à diverses activités dans les structures culturelles de la wilaya, ainsi que celles de la jeunesse et des sports offrant, au grand bonheur des visiteurs, une ambiance festive exceptionnelle. La célébration a débuté dans la soirée de lundi au Centre national d’interprétation du costume traditionnel où des expositions d’artisanat ont permis aux exposants de la région de Kabylie, d’Alger, de Mascara et de Tlemcen de mettre en valeur les habits traditionnels qui font la richesse du patrimoine algérien.

Des gâteaux traditionnels et des plats tels que le couscous qui garnissent les tables à Yennayer ont été également mis à l’honneur. L’auberge de jeunes de Lalla Setti a abrité, dans la soirée du lundi, une exposition présentée par l’association culturelle "Tagrart" qui met en valeur l’art culinaire de la région de Beni Snouss réputée pour son attachement à cette fête ancestrale.

Le musée national de calligraphie arabe a abrité, mardi, un atelier d’apprentissage de l’alphabet "tifinagh" encadré par deux artistes de Tlemcen et d’El Bayadh en l’occurrence Maazouz Tedj Mahal et Fekir Djilali, alors que la bibliothèque de la maison de la culture a organisé, au profit des enfants, un concours de la meilleure rédaction sur la thématique de Yennayer .

La galerie d’art Abdelhalim Hemch de la maison de la culture Abdelkader Alloula a abrité des expositions de divers produits du terroir tels que les olives, les différentes saveurs de miel et les gâteaux, ainsi que certains métiers ancestraux tels que la sellerie et le tapis local. Le centre des arts et des expositions (CAREX) a abrité, de son côté, une grande exposition sur la vie quotidienne des amazighs de Tlemcen avec l’illustration d’œuvres jalousement conservées par les familles (vannerie, tissage, poterie, instruments de musique, bijoux, ...), ainsi qu'une exposition de photos de l’artiste français, Patrick Massaia qui a réalisé un reportage photographique et une vidéo sur le carnaval "Ayred" de Béni Snous.