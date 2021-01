La commission d’écoute des investisseurs de la wilaya d’Annaba a levé depuis son installation, le dernier trimestre de l’année 2020, les contraintes liées au lancement de 80 projets d’investissement sur un total de 109 en souffrance, a-t-on appris mardi des représentants de la commission. La commission a levé les contraintes ayant entravé le lancement ou l’avancement des travaux de réalisation de projets d’investissement dans 32 projets industriels, 10 projets du tourisme, 10 autres dans le commerce, en plus d’autres investissements dans les domaines de la pêche, de l’agriculture, de la santé, des services et de l’environnement, ont précisé les représentants de la commission d'écoute de la wilaya au cours d’une réunion d’évaluation de son rendement, présidée par le wali Djamel Eddine Berimi.

Sept projets d’investissement sont en cours de traitement par la commission d'écoute qui est chargée de lever les contraintes en rapport avec les permis de construire et les modifications incluses dans la conception des projets afin de permettre aux investisseurs concernés de les co ncrétiser, notamment les projets prévus dans les domaines du tourisme, des services, la promotion immobilière, l’agriculture et la pêche. Les services de la wilaya ont récupéré 43 lots de terrains réservés à l’investissement dans le cadre d’opérations de résiliation de contrats de concession pour défaillance sur un total de 154 cas concernés par la résiliation des contrats, a-t-on indiqué.

"La récupération d’assiettes foncières permettra de relancer de véritables investissements créateurs de richesses et d’opportunités d’emploi", a estimé le chef de l’exécutif local.