Le Ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a effectué mercredi une visite de travail au Royaume du Lesotho, indique un communiqué du Ministère.

Au cours de cette visite, M. Boukadoum a été reçu en audience par le Premier ministre, M. Moeketsi Majoro, et s’est entretenu avec son homologue, Mme. Matsepo Ramakoae, ministre des Affaires étrangères et des relations internationales.

"Les entretiens ont porté sur l’évaluation de l’état des relations bilatérales entre les deux pays et l’examen des voies et moyens de renforcer la coopération multisectorielle", précise la même source.

L’accent a notamment été mis sur la nécessité de finaliser le cadre juridique et redynamiser les contacts à tous les niveaux en perspective de la tenue de la session inaugurale de la Commission mixte. Les questions régionales et internationales d’intérêt commun ont, en outre, été abordées.

Selon le communiqué, les deux parties sont convenues de la nécessité d’approfondir la coordination au sein des organisations régionales et internationales, en vue de défendre les principes de droit international et réal iser les objectifs de l’organisation continentale dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement.

S’agissant du conflit au Sahara occidental, les deux parties ont souligné l’impératif pour l’Union Africaine et les Nations Unies d’œuvrer, de concert, pour le lancement d’un véritable processus politique à même de permettre le parachèvement du processus de décolonisation.