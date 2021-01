L'impact de la crise sanitaire de Covid-19 sur le secteur de la culture et sur les professionnels de la culture se révèle être "plus sévère que les précédentes évaluations", a indiqué lundi un communiqué de l'Unesco appuyés par des données recueillies récemment. Dans un nouveau document d'orientation l'Unesco estime que dix millions d'emplois seront perdus en 2020 dans l'industrie cinématographique, tandis qu'un tiers des galeries d'art auraient réduit leur personnel de moitié pendant la crise. Le marché mondial de l'édition devrait , quant à lui, accuser une baisse de 7,5%. L'Unesco a également publié un guide pratique intitulé "La culture en crise : Guide de politiques pour un secteur créatif résilient" pour proposer des outils destinés aux décideurs pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les artistes et les professionnels de la culture pendant la pandémie. Le guide présente les trois principaux types d'interventions: le soutien direct aux artistes et aux professionnels de la culture, le soutien indirect aux industries culturelles et créatives et le renforcement de la compétitivité des industries culturelles et créatives. En réponse à la pandémie, l'Unesco a lancé un exercice de suivi mondial pour évaluer, entre autres, l'impact du Covid19 sur le secteur culturel, avec un outil sous forme de bulletin hebdomadaire. L’organisation a aussi initié une conversation mondiale entre professionnels et artistes, avec plus de 220 débats "RésiliArt" dans plus de 75 pays, incluant des consultations avec les ministères de la culture, la société civile et le secteur privé. En Algérie, de nombreux professionnels de la culture et responsables du secteur ont pris part à l'initiative "RésiliArt" alors que le ministère de la Culture et des Arts avait décidé un soutien financier direct aux artistes en collaboration avec l'Office national des droits d'auteurs et droits voisins (Onda) et qui a touché plus de 3400 artistes, selon le ministère.