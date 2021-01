Intervenant en marge de la deuxième journée de sa visite des sites et monuments historiques dans la wilaya, la ministre a insisté sur le rôle de la société civile et de la population locale, conjugué à celui des pouvoirs publics pour la préservation, la réhabilitation et la valorisation du patrimoine culturel national. "La population locale, particulièrement le tissu associatif, doit jouer son rôle en matière de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine historique et culturel, hérité des aïeux et de sa valorisation", a-t-elle souligné. En visitant dans la capitale du M’zab la place emblématique du Souk ainsi que la mosquée du Ksar de Ghardaia, Mme. Bendouda a insisté sur la nécessité de mettre en valeur et de promouvoir les monuments historiques, notamment les sites religieux et mortuaires classés ainsi que les sites culturels, afin de renforcer l’attractivité de la région et favoriser le tourisme culturel. La ministre de la Culture et des Arts a ordonné le lancement des travaux de réhabilitation de quelques monuments historiques mortuaires et religieux du M’zab affectés par la décrépitude et la dégradation, et ce avec la participation du mouvement associatif et de l’autorité religieuse des "Azzaba", pour les valoriser sur la base du principe du respect de la matière originale. Elle a également salué la gestion intégrée, par une approche participative et de concertation avec les différents intervenants locaux, pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de la région. "Le M’Zab fait école et constitue un exemple en termes de conservation des monuments historiques et des sites classés ainsi que de la valorisation du patrimoine matériel et du bâti historique qui constituent l’identité civilisationnel de la population et peuvent contribuer à la création de la richesse et au développement du pays", a-t-elle indiqué. Poursuivant sa visite dans la wilaya, Mme. Bendouda a assuré les habitants de la nouvelle localité d’Oued Nechou de l’ouverture prochaine d’une bibliothèque de proximité dont les travaux ont été achevés et les équipements réceptionnés. Elle a promis, à l'occasion, d'appuyer une association locale sp écialisée dans la préservation des manuscrits. La ministre de la Culture et des Arts s’est aussi rendue dans la commune d’El-Atteuf où elle a visité le Ksar et le site funéraire de Hadj-Brahim, avant de poursuivre sa visite dans le Ksar de Béni-Isguen et d’assister aux festivités marquant la célébration du nouvel an amazigh (Yennayer 2971).