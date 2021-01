La moitié des Français désapprouvent l'intervention française au Mali, pour la première fois depuis le début de l'opération antiterroriste entamée en 2013, selon un sondage publié lundi soir par le magazine Le Point et réalisé par l'institut Ifop. Huit ans après le déclenchement de l'opération Serval lancée pour aider le Mali à repousser une offensive de groupes armés islamistes, 51% des Français interrogés (soit la moitié, avec les marges d'erreur) ne sont "plutôt pas" (32%) ou "pas du tout" (19%) favorables à l'intervention militaire française dans ce pays où se concentre l'essentiel de la force Barkhane (qui a succédé à Serval en 2014), dont le périmètre d'action couvre cinq pays du Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie). Quelque 49% des sondés s'y disent toujours favorables, alors qu'ils étaient 73% en février 2013, au lendemain de la libération de Tombouctou, et 58% fin 2019, juste après la mort de 13 soldats français au Mali dans la collision de deux hélicoptères. Ce sondage, réalisé début janvier, intervient après deux attaques terroristes au Mali qui ont fait un total de cinq morts côté fr ançais, et à l'heure où la France réfléchit à une réduction de ses troupes au Sahel. L'enquête a été conduite en ligne du 5 au 6 janvier auprès d'un échantillon représentatif de 1.004 personnes, selon la méthode des quotas.