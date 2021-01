L’ensemble des wilayas du pays ont vécu, hier au rythme des manifestations officielles et populaires organisées pour accueillir le nouvel an Amazigh, dans le respect du contexte de vigilance sanitaire et des traditions millénaires de commémoration de cette fête, symbole de l’attachement à cette terre nourricière.

Le Président Tebboune et le premier ministre Djerad se sont joints au cérémonial en souhaitant de bonnes fêtes du nouvel an au peuple algérien.