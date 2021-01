Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, mardi, ses meilleurs vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An amazigh, souhaitant que cette année soit pleine de bien-être, de bénédictions et de prospérité.

"A l'occasion du Nouvel An amazigh, je tiens à exprimer à tout le peuple algérien mes meilleurs vœux et souhaits, priant Dieu Tout-Puissant que cette année soit porteuse de bien-être, de bénédictions et de prospérité.

+Assegas amegaz+", a écrit le Président Tebboune sur sa page Twitter.