Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, a eu, mardi, des consultations "approfondies" avec son homologue sud-africaine, Mme Naledi Pandor, ministre des Relations internationales et de la Coopération, dans le cadre de sa visite de travail en Afrique de Sud, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).

Les deux ministres ont procédé, à cette occasion, à "un examen approfondi de l’état des relations bilatérales et examiné les voies et moyens de leur renforcement. Ils se sont particulièrement félicités de la qualité des relations politiques historiques et du partenariat stratégique qui lie les deux pays", note la même source.

Les deux chefs de la diplomatie sont convenus d'"approfondir et raffermir davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial, en vue de la hisser au niveau des excellentes relations politiques et répondre aux attentes et aspirations des deux peuples frères à la paix et au bien-être".

Ils ont, à cet effet, décidé d'"accélérer la finalisation des projets d’accord en cours de négociation pour consolider le ca dre juridique régissant la coopération bilatérale, en prévision de la prochaine session de la Haute commission binationale".

Ils ont, également, décidé de "mettre en place les mécanismes nécessaires à même de promouvoir les échanges entre les communautés d’affaires des deux pays afin d’exploiter les potentialités considérables que recèlent les économies des deux pays".

Au titre des questions régionales et internationales, les deux ministres "ont relevé avec satisfaction la convergence de leurs positions privilégiant la voie de la légalité internationale et le règlement pacifique des crises et conflits".

A cet égard, ils "ont passé en revue les derniers développements des principaux foyers de tension sur le continent, y compris les situations prévalant en Libye, au Sahara Occidental, au Mali et dans les régions du Sahel, du Centre et de la Corne de l’Afrique, et mis l'accent sur l’impératif de redoubler les efforts en vue de faire aboutir les principaux et nobles objectives de l’Union africaine visant à +faire taire les armes+ et +faire de l’Afrique un continent sûr et prospère+".

Concernant le conflit au Sahara Occidental, les deux ministres "ont exprimé leur vive préoccupation face au regain de tensions et la reprise de la confrontation armée entre le Royaume du Maroc et le Front Polisar io, dans les territoires sahraouis occupés".

Ils ont souligné "la nécessité pour l’Union africaine et l'Organisation des Nations Unies de conjuguer leurs efforts afin d’initier un véritable processus politique pour le règlement définitif de ce conflit et permettre au peuple sahraoui d’exercer pleinement son droit inaliénable à l’autodétermination et l’indépendance à travers un referendum juste et transparent, conformément aux décisions et résolutions pertinentes de l’UA et de l’ONU", ajoute le communiqué du MAE.

Enfin, M. Boukadoum a tenu à "féliciter son homologue, Mme Naledi Pandor, pour le leadership éclairé de l’Afrique de Sud à la tête de l’Union africaine, ainsi que pour l’achèvement, avec un franc succès, de son mandat de membre non-permanent au Conseil de Sécurité (2019-2020) durant lequel l’Afrique de Sud a dignement représenté le continent africain, défendu ses intérêts et soutenu les causes justes", conclut la même source.