"Yennayer 2971", un programme culturel prolifique, comprenant des expositions sur une variété d'activités culturelles et artisanales liées aux différents métiers traditionnels, a été inauguré lundi à Alger dans le cadre des célébrations de Yennayer 2971.

Accueilli au Centre commercial de l'Office Riadh El Feth (Oref), ce programme qui s'étend jusqu'au 16 janvier en cours, présente quelque aspects de la culture et de la tradition berbères, faisant découvrir aux visiteurs, relativement nombreux, un savoir-faire ancestral appelé à être sauvegardé et mis en valeur.

A l'entrée du Centre commercial de l'Oref, des pièces musicales du chantre de la chanson algérienne moderne d'expression kabyle, Idir, et du groupe "Djurdjura", diffusées en boucle, annoncent les atmosphères joyeuses et festives de la célébration, également embellie par une installation de lumières multicolores et vives.

Retenant toute l'attention des visiteurs, Houda Seghour, jeune chanteuse promise à une belle carrière, soutenue au clavier par le maestro musicien chevronné, Mouloud Oubraham, a entonné, avec une voix suave et cristalline, "Al khir inou ", "assendou" et "A vava inouva" d'Idir, réussissant à créer un climat de convivialité très apprécié par l'assistance qui a longtemps applaudi les deux artistes.

Le public a ensuite pu découvrir les différents stands, célébrant Yennayer 2971, une date à la double dimension culturelle et historique. Ainsi, faisant le tour de cette grande exposition, les visiteurs pouvaient découvrir et apprécier les arts culinaires avec en tête le couscous, les bijoux berbères modernes, le crochet macramé, l'art acrylique pouring et la résine artistique, l'art de la peinture artistique, les pâtisseries sans gluten et lactose, les robes kabyles, les burnous et les tenues traditionnelles, la poterie et l'art du cuivre traditionnels, les textiles et tapis, l'aromathérapie et la fabrication d'eau de rose. Deux ateliers sont prévus durant cette manifestation liés notamment à l'apprentissage de la poterie traditionnelle, encadré par Belkacem Bensmaïl et Mouloud Tebbiche, et la préparation du couscous, dirigé par la Cheffe Selma Benghazel.

Organisé par l'Oref, en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, et la Chambre de l'Artisanat et des Métiers de la wilaya d'Alger, le programme "Yennayer 2971" a été étrenné par les représentants de ces trois institutions, entourés par des groupes de diffé rentes sections de scouts musulmans algériens de la wilaya d'Alger.