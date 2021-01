La chercheuse au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (Cnrpah), Ouiza Gallèze, a plaidé lundi à Alger pour l’intégration de Yennayer dans les programmes d’enseignement scolaire et universitaire, en Algérie.

S’exprimant lors d’une rencontre au Théâtre national d’Alger Mahieddine-Bachtarzi (TNA), à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2971, la chercheuse explique que Yennayer est "porteur de traditions humaines construites à travers les temps" pour respecter la nature, l’univers et l’humanité.

Ces trois dimensions, a-t-elle appuyé, que "le monde moderne a commencé à développer depuis les années 1950" dans un enseignement universitaire "très porteur", sont retrouvées dans Yennayer, fête ancestrale réhabilitée et consacrée journée chômée et payée depuis 2018. "Yennayer est porteur de valeurs existentielles ancestrales, de développement local, de commerce équitable, de cohésion et d’équité sociales, de partage et de vivre-ensemble", atteste Mme Gallèze.

Pour elle, les chercheurs (sociologues, anthropologues) doivent extirper Ye nnayer de la légende pour en faire un "savoir scientifique et intégré comme tel dans les programme d'enseignement scolaire et universitaire". Ouiza Gallèze estime, en outre, que le patrimoine ancestral national doit être enseigné dans les écoles et les universités du pays. Professeure de philosophie à l’université, Ouiza Gallèze est auteure de plusieurs articles et livres sur les associations et le patrimoine. Elle a coordonné plusieurs dossiers de classement d’éléments du patrimoine aux niveaux national et international, notamment celui relatif au "savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous", classé dernièrement au patrimoine immatériel par l’Unesco.

La rencontre sur Yennayer a été marquée également par des interventions de chercheurs en patrimoine et universitaires qui ont évoqué la symbolique de Yennayer et les rituels liés à cette fête ancestrale. Les festivités officielles de Yennayer 2971, lancées vendredi depuis Batna, se poursuivent jusqu’à jeudi dans toute l’Algérie avec la tenue de diverses activités culturelles et artistiques mettant en valeur le patrimoine amazigh.