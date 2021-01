Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a dévoilé lundi les dates de livraison des infrastructures concernées par les Jeux méditerranéens d'Oran 2022, dont la cérémonie d'ouverture est prévue dans 18 mois. "La livraison des infrastructures concernées par les Jeux méditerranéens d'Oran 2022 dans les délais à travers l'engagement des entreprises en charge de la réalisation sur de nouvelles échéances, notamment, le 31 mars 2021 pour le stade olympique, le 30 juin 2021 pour le village méditerranéen et le 30 septembre 2021 pour le complexe nautique et la salle omnisport", indiqué le communiqué du MJS. Réunis lundi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, la Secrétaire d'état chargée du sport d'élite, Salima Souakri, le président du Comité olympique et sportif algérien, Abderahmane Hammad, ainsi que les membres du Comité d'organisation des JM-2022, ont réitéré "leur engagement pour la réussite des Jeux d'Oran", en consolidant "les acquis réalisés" et corrigeant les "insuffisances enregistrées". Sur le plan de la communication et la promotion des JM-2022 au niveau na tional et international, le MJS a appelé à l'élaboration de programmes sur les chaines de télévision et de radio publiques dédiés aux Jeux et l'aménagement d'un Centre de presse. Sur le plan sanitaire, il a été décidé de réunir les membres du Comité d'organisation tous les deux mois jusqu'au début des JM-2022 à l'effet d'assurer une coordination intersectorielle optimale.

Les participants à la réunion du COJM ont également décidé de la mise en œuvre d'un plan de formation pour les jeunes volontaires et des guides et l'adoption des programmes des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux. La prochaine édition des JM, que l’Algérie abritera pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli celle de 1975 à Alger, est prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.