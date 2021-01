Face aux accusations de lenteur dans la vaccination anti-Covid, New York a assoupli ses critères d'éligibilité au vaccin et ouvert lundi ses premiers grands centres de vaccination, malgré des doses en nombre encore insuffisants.

Lundi, des dizaines de personnes attendaient leur tour dans un centre de vaccination du Bronx, l'un des trois premiers à accueillir, sur rendez-vous, les personnes de 75 ans et plus, mais aussi enseignants, policiers, employés des transports, employés des prisons... Jusqu'à la semaine dernière, la vaccination -- gratuite -- était réservée au personnel de santé et aux employés des maisons de retraite, et des amendes menaçaient tout soignant qui enfreindrait cette règle. Mais de nombreuses doses restaient inutilisées, voire périmaient, et le maire de New York Bill de Blasio avait plaidé auprès du gouverneur de l'Etat de New York pour un assouplissement des critères. Il a obtenu gain de cause vendredi. "C'est un peu surréaliste", a indiqué Amir Khosrowpour, enseignant de 39 ans. "Il y a 24 heures encore, je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui, mais c'est vraiment bien.

Je pense que c'est la chose à faire pour toute ma fami lle et tous les élèves et profs avec qui je travaille." Pour le maire de New York, "c'est un tournant dans notre combat contre le Covid-19".