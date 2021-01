La Tunisie a enregistré 5.534 cas confirmés de Covid-19 et 31 décès en milieu scolaire depuis la rentrée scolaire, rapporte un bilan du ministère de l’éducation, publié lundi soir.

"Depuis la rentrée scolaire, le 15 septembre dernier, jusqu’au 08 janvier 2021, 5.534 cas confirmés d’infection au coronavirus ont été recensés en milieu scolaire dont 31 décès et 4.150 rétablissements, soit un taux de guérison de 75%", indique le dernier bilan du ministère de l’éducation. Il s’agit, selon le texte, de 2.459 élèves dont 1.875 ont guéri, 2.417 enseignants dont 1.758 se sont rétablis et 658 personnels éducatifs 529 ont guéri.