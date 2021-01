La Russie a enregistré 22.934 nouveaux cas d'infection au coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total à 3.448.203, a annoncé mardi le centre national de réponse au COVID-19.

ILa même source a ajouté dans un communiqué que le nombre de décès avait augmenté de 531 pour atteindre les 62.804 morts. Moscou, qui reste la région la plus durement touchée du pays, a enregistré à ce jour 867.215 cas, dont 5.001 ces dernières 24 heures.

Les autorités russes ont annoncé avoir découvert dimanche pour la première fois la trace du variant du nouveau coronavirus qui avait été détecté au Royaume-Uni le mois dernier. La Russie a décidé mardi de prolonger sa suspension des vols à destination et en provenance du Royaume-Uni jusqu'au 1er février en raison des inquiétudes concernant ce nouveau variant. A ce jour, plus de 94,2 millions de tests de dépistage du nouveau coronavirus ont été menés en Russie.