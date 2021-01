L'Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine a signé lundi un accord cadre de partenariat avec le laboratoire HUPP Pharma des produits pharmaceutiques pour promouvoir leurs capacités en biotechnologie. Il s'agit là d'une "collaboration multiforme et synergique touchant tous les domaines d'activités considérés d'intérêt par les deux parties'', a précisé à l'APS le Pr Douadi Khelifi, directeur de l'ENSB. L'ENSB et Hupp Pharma s'engagent dans le cadre d'un commun accord à promouvoir la coopération dans les domaines des sciences et biotechnologies pharmaceutiques reconnus d'intérêt mutuel, a précisé M. Khelifi, relevant que cette convention s'inscrit en droite ligne avec la stratégie du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique visant l'ouverture sur l'environnement socio-économique à travers des partenariats "fructueux" et des accords intersectoriels.

Echanges de chercheurs, d'enseignants et de personnels professionnels, développement de projets et de programmes en commun, création de nouvelles formations en relation avec l'industrie pharmaceutique pour mieux répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique en constante évolution figurent parmi les clauses de ce partenariat de 10 ans renouvelables, a-t-on détaillé.

Dans le cadre de ce partenariat, il sera procédé également à l'organisation de conférences, congrès et workshops communs, l'échange d'informations et d'éditions universitaires et de recherche ainsi que les informations concernant la prospective activité-emploi-compétences dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et les attentes des industriels en matière de formation professionnelle, a-t-on ajouté.

Aussi, l'accord cadre prévoit la conception, le montage et l'exécution de projets ou travaux techniques et pédagogiques par l'une des parties au profit de l'autre en plus de la valorisation, l'insertion et le recrutement de jeunes chercheurs après évaluation par les deux parties, a-t-on poursuivi.

Le président directeur général de HUPP Pharma, Toufik Belhadj Mostefa a déclaré pour sa part que cet accord cadre vise à mettre en place "un incubateur de travaux de recherche pour développer davantage le secteur national de la biotechnologie''. L'ENSB dispose de nombreux laboratoires pédagogiques et de recherche en sciences fondamentales et appliquées où les élèves - ingénieurs réalisent une part importante de leur formation, dès le cycle des années préparatoires, es-t-il indiqué.