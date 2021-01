Les travaux de réalisation de plusieurs projets d’infrastructures sanitaires seront lancés "avant la fin du 1er trimestre 2021" dans la wilaya de Souk Ahras, a indiqué lundi, le wali, Lounès Bouzegza. Dans une déclaration à l’APS, le même responsable a précisé qu’il s’agit des projets des hôpitaux de 120 lits à M’daourouch, de 60 lits à Hedada et de 120 lits au chef-lieu de wilaya ainsi que d’autres infrastructures sanitaires sur lequel le gel a été levé. Seront également lancés courant ce premier trimestre les projets d’un hôpital psychiatrique à Oum Laâdhaïm, un hôpital de 120 lits devant remplacer le vieil hôpital de Sedrata qui est la seconde plus grande agglomération de la wilaya et qui a bénéficié des projets d’un pavillon des urgences médicochirurgicales et d’un centre d’hémodialyse, a encore précisé le chef de l’exécutif local. La même période verra également le lancement du projet d’une école de formation paramédicale, a ajouté le wali qui a souligné que ces projets appelés à améliorer notablement les prestations sanitaires et éviter aux malades le déplacement vers d’autres wilayas mobiliseront au total 80 milliards DA. Des actions d’entretien et d’équipement des polycliniques et centres de soins sont aussi retenues pour 2021, selon le même responsable qui a estimé que la concrétisation de ces projets favorisera l’ouverture d’une faculté de médecine puis d’un centre hospitalo-universitaire pour la région.