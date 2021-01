Les participants à une conférence sur la lutte contre le phénomène de la corruption ont mis en avant lundi à Alger la nécessaire moralisation de la vie publique en accord avec les préceptes de l’Islam pour prévenir et lutter contre la corruption.

"En évoquant les réformes, le président de la République insiste sur l’importance de la moralisation de la vie publique qui doit être empreinte d’intégrité et être tenue à l’écart de tout ce qui pourrait la déshonorer", a précisé le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, à l’ouverture d’une conférence sur "la lutte contre le phénomène de la corruption dans la jurisprudence islamique, le droit algérien et les conventions internationales". Et d’ajouter que "le gouvernement s'est d’ailleurs engagé, dans son programme, à numériser les différents secteurs dans une démarche visant à en finir avec la bureaucratie". Il est impératif pour tout un chacun de contribuer à la lutte contre ce phénomène préjudiciable à la société, et ce, par le truchement de la nouvelle Constitution et des mécanismes en découlant, a soutenu M. Belmehdi pour qui la moralisatio n de la vie publique "passe par le respect de l’éthique islamique". Le ministre a, dans ce cadre, annoncé la mise en place d’une commission multisectorielle chargée de finaliser l’examen d'un texte sur la construction des mosquées, et ce, a-t-il dit, dans un effort visant à rationaliser les dépenses et à lutter contre le gaspillage et la corruption.

Pour sa part, le professeur Bilal Saïdane a estimé que la corruption était "l'un des plus grands fléaux contemporains qui menacent les pays et les jeunes dans leurs aspirations à un avenir meilleur, déstabilisent les entreprises économiques et favorisent la propagation de la criminalité sous toutes ses formes". La jurisprudence islamique, a-t-il souligné, énonce les moyens permettant de prévenir ce phénomène, citant notamment les préceptes de l’Islam qui appellent au bien, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et recommandent de dépenser avec modération et d'éviter le gaspillage.

Le secrétaire général de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Chaalal Moulay Larbi, a insisté sur l'impérative "moralisation de la vie publique à même de prévenir contre la corruption, étant la meilleur solution efficace contre ce phénomène", soulignant que la société constitue "une école de formation pour chaque citoyen".

Et d'ajouter :"l'homme est l'enfant de son entourage et par conséquent il est influencé par les phénomènes qui le marquent, dont la corruption".

L'ONPLC oeuvre à "endiguer ce phénomène à travers une série de mesures, dont la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption (2021-2025) et la conclusion de conventions de coopération avec nombre de secteurs, entre autres les Affaires religieuses et les Wakfs, où le secteur oeuvre à la sensibilisation à travers les prêches et l'organisation de conférences".

Pour sa part, le professeur, Mohand Idir Mechnane, cadre au ministère des Affaires religieuses, a évoqué les mécanismes de prévention contre la corruption visant à "trouver un environnement qui bannit la corruption et incite à la réforme", relevant l'action du ministère à "participer à l'effort national pour la lutte contre la corruption au service de l'intérêt suprême du pays".

Lors de cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre d'une convention de coopération entre l'ONPLC et le ministère des Affaires religieuses, le ministre du secteur, Youcef Belmehdi a procédé à la distinction de Si Elhadj Mohand Tayeb, premier traducteur du saint Coran en Tamazight, qui s'est vu remettre plus de 100 ouvrages publiés par le ministère et de nouvelles copies du saint Coran en Tamazight.