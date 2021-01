Le ministère du Commerce a enregistré 130.000 contraventions en 2020 ayant donné lieu à l'établissement de 109.000 PV de poursuite judiciaire, a indiqué lundi à l'APS, le directeur général du contrôle économique et de la répression de la fraude (DGCERF) au ministère, Mohamed Louhaidia.

Ces contraventions ont été enregistrées à la faveur d'un million six-cent milles (1.600.000) interventions des services concernés durant la même année de référence soit une hausse de 29% par rapport à l'année 2019 où (1.400.000) interventions ont été effectuées, a précisé M. Louhaidia.

Relevant qu'un chiffre d'affaires dissimulé de l'ordre de 90,5 milliards de DA avait été mis au jour en 2020, en hausse de 77% par rapport à 2019, le DGCERF a indiqué qu'un montant de 358 millions DA de profit illicite a été enregistré durant la même année.

Le même responsable a fait état de la saisie de produits pour non-conformité d'une valeur de 6.7 mds DA, soit une hausse de 6% par rapport à l'année passée, ajoutant que 21.700 décisions de fermeture de commerce ont été prises au niveau national durant la même période.

Pour ce qui est du contrôle sur les points frontaliers, M. Louhaidia a fait savoir que plus de 70.000 conteneurs importés ont été traités.

Non-respect du protocole sanitaire: 8.500 commerces fermés

Dans le cadre du bilan des activités relatives à la lutte contre la Covid-19 au niveau des espaces commerciaux, le secteur a effectué depuis mars dernier 288.000 interventions, a-t-il encore dit, faisant état de 15.000 infractions enregistrées et 8500 décisions de fermeture, outre la mobilisation de 1000 agents de contrôle au niveau national.

S'agissant des ressources humaines affectées au contrôle, le responsable a affirmé que son secteur avait entamé l'intégration des personnels sous contrats pré-emploi en CDI conformément aux instructions du Gouvernement, en sus de la formation de plus de 7.500 employés en 2020 en dépit de la conjoncture sanitaire difficile. Le responsable a souligné le grand rôle des agents de contrôle et les efforts soutenus consentis dans le cadre de la répression des fraudes au cours de 2020 malgré la conjoncture sanitaire difficile. En matière de contrôle de la qualité des différents produits proposés sur le marché, il a fait savoir que le secteur avait renforcé les capacités d’essai et d’analyse en portant à 32 le nombre de laboratoires opérationnels en 2020.

Et d’ajout er que dix (10) autres laboratoires devraient être réceptionnés au cours du premier trimestre de 2021, signalant la réception des budgets pour l'acquisition de huit (8) laboratoires mobiles. Le responsable a en outre fait savoir que ces laboratoires avaient prélevé 125.000 échantillons, dont 3.790 se sont révélés non conformes, soit 3% des échantillons, ce qui prouve, selon lui, la qualité et la conformité des produits mis sur le marché. Concernant les accréditations, l’intervenant a indiqué que huit (8) laboratoires avaient été accrédités par l'Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC) en 2020 et que quatorze (14) autres le seront en 2021. L’accréditation vise, a-t-il dit, à contrôler la conformité des produits au niveau du marché national et des produits importés et à accompagner les exportateurs.

Le secteur s’attelle, dans ce cadre, à l'élaboration des textes juridiques et réglementaires relatifs au Laboratoire national d’essai des produits industriels, sis à Sidi Abdallah, afin de conférer davantage de flexibilité à la gestion des opérations de contrôle.

Pour ce qui est de l’équipement des laboratoires exploités et réceptionnés, le responsable a annoncé trois (3) marchés pour l’équipement de 27 laboratoires au niveau national et la mise à niveau de certains laboratoires en activité.

De plus, le secteur s’emploie à l’élaboration et à la numérisation de la carte nationale des laboratoires qui regroupera 700 laboratoires publics et privés, a-t-il dit, précisant que celle-ci était finalisée à 95%.