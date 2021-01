La Bourse de Francfort a fini lundi en baisse, le Dax cédant 0,80% dans un marché prenant ses bénéfices pendant qu'il craint des retards dans la résolution de la crise liée au Covid-19.

L'indice vedette a reculé de 112,87 points, à 13.936,66 points, après avoir fini vendredi au-dessus des 14.000 points pour la première fois de son histoire.

Le MDax des valeurs moyennes a de son côté lâché 0,81%, à 31.102,20 points. Les investisseurs s'inquiètent désormais des mutations du coronavirus, qui sont détectées en dehors de la Grande-Bretagne et de l'Afrique du Sud, en France notamment. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel prévient que le pire est encore à venir en attendant l'effet des campagnes de vaccination.

Le marché n'est pas pour autant prêt à céder à un nouveau vent de panique comme au printemps.

"Même si l'euphorie à la Bourse de Francfort s'est pour l'instant envolée, l'opinion unanime demeure que l'économie est toujours dans un état assez stable malgré les fermetures" de commerces ou de lieux culturels, note Konstantin Oldenburger, analyste chez CMC Markets.

La prudence est par ailleurs de mise alors que la saison des rapports financiers va repartir sous peu, en démarrant vendredi par le secteur bancaire américain. Au cours cette longue séquence à venir, "les investisseurs porteront une attention particulière à l'ampleur des dommages causés par les mesures actuelles liées au coronavirus et surtout aux perspectives sur le proche avenir", conclut M. Oldenburger.

Le laboratoire MERCK KGaA (+1,51% à 144,90 euros), valeur réputée peu sensible aux aléas conjoncturels, a fini en tête de tableau.

Le constructeur automobile DAIMLER, qui enregistré un recul (-0,94% à 57,15 euros), a indiqué être touché par une pénurie de semi-conducteurs, qui freine la production automobile internationale.