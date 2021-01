La nouvelle Académie de formation de la Fédération algérienne de football (FAF) à Sidi Bel-Abbès sera inaugurée le 1er février prochain, en présence notamment des autorités officielles, a annoncé l’instance fédérale lundi.

La date a été arrêtée lors d’une réunion de travail présidée dimanche par le patron de la FAF Kheireddine Zetchi, autour de la nouvelle Académie de formation qu’abritera le Centre technique régional (CTR) de Sidi Bel-Abbès, précise la même source. Cette réunion a porté sur les derniers préparatifs pour l’accueil des jeunes footballeurs qui seront avec leurs parents, prévu mardi et coïncidant avec la célébration de la fête de Yennayer 2971, et au cours de laquelle le président de la FAF a donné une série d’orientations et d’instructions afin d’assurer une bonne entame et un fonctionnement de qualité de cette deuxième structure, après celle de Khemis Miliana (Aïn Defla) qui est opérationnelle depuis septembre 2019. Pour rappel, la FAF a procédé à plusieurs travaux d’aménagement de cette infrastructure mise à sa disposition par le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui ac cueillera deux promotions de jeunes footballeurs nés en 2006 et 2007, ainsi qu’une section de formation de gardiens de but. Deux autres projets d’Académies de la FAF sont au programme.

Si à Tlemcen, les travaux ont été entamés en mai 2019, à El-Tarf, ils n’ont pas encore débuté.