Le sélectionneur français de l’équipe nationale de handball, Alain Portes, a dévoilé lundi la liste finale des 20 joueurs retenus pour prendre part au Championnat du monde-2021 en Egypte (13-31 janvier).

La liste a été arrêtée au terme de l’ultime stage effectué à Alger et ayant remplacé celui qui devait avoir lieu à Manama (Bahreïn), annulé pour des raisons organisationnelles.

Sept joueurs évoluant à l'étranger figurent sur la liste : trois au Qatar (Hicham Kaâbache, Noureddine Hellal, Mustapha Hadj Sadok), trois autres en France (Hicham Daoud, Ayoub Abdi, Abdelkader Rahim) et un en Espagne (le gardien Khalifa Ghedbane).

Plusieurs éléments vont découvrir l'ambiance d'un Championnat du monde pour la première fois de leur carrière, à l'image du portier Yahia Zemmouchi, ou encore de l'arrière-droit Réda Arib, de l'ailier-droit Mokhtar Kouri et de l'ailier gauche Zohir Naim.

L’équipe nationale s’envolera mardi pour le Caire (8h30) à bord d’un vol spécial. Au Mondial, le Sept national évoluera dans le groupe F en compagnie du Portugal, de l’Islande et du Maroc. Les coéquipiers d’Abderrahim Ber riah entameront la compétition le 14 janvier avec le derby face au Maroc, suivi deux jours après (16 janvier) du match face à l'Islande, avant de boucler le premier tour le 18 du même mois face au Portugal. Lors de cette 27e édition, qui se jouera pour la première fois en présence de 32 nations, les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre poules de six.