La sélection algérienne de handball entamera jeudi au Caire sa 15e participation au Mondial de la petite balle, face au Maroc dans un derby maghrébin "décisif" pour la qualification au 2e tour de la compétition qu'abrite l'Egypte du 13 au 31 janvier.

Outre les deux pays maghrébins, le groupe F du Mondial égyptien comprend l'Islande et le Portugal qui semblent mieux placés pour décrocher leur billet au tour principal.

Le Sept algérien, qui retrouve cette compétition après avoir raté les deux dernières éditions (2017 et 2019), avait rencontré auparavant ses homologues marocain et islandais dans cette compétition mondiale, mais pas le Portugal qu'il affrontera pour la première fois au Caire.

Face au Maroc dont la dernière participation à un Mondial remonte à 2007, l'Algérie reste sur une victoire sur le plan continental (33-30), lors du Championnat d'Afrique-2020 en Tunisie.

Et comme "le hasard fait bien les choses", les camarades de Messaoud Berkous retrouvent les Marocains au Caire même, 22 ans après le match qui s'était terminé sur un score de parité (19-19) au Mondial-1999.

Le se cond adversaire des "Verts" sera la redoutable équipe islandaise, le 16 janvier.

Ce sera donc la 4e confrontation algéro-islandaise.

L'Islande, coachée par Guomundur Guomunsdson et présente 20 fois au festin handballistique mondial, mène devant l'Algérie par 2-0 (34-25 en 2005 et 32-24 en 2015), alors que le troisième face-à-face s'était soldé par un nul (27-27) en 1997.

Enfin, le troisième match du 1er tour face au Portugal (lundi 18 janvier) sera le premier entre les deux sélections.

Les Portugais, qui comptent trois participations au Mondial (1997, 2001 et 2003), retrouvent cette manifestation d'envergure après 18 ans d'absence.

Historique des matches de l'Algérie devant ses adversaires du groupe F:

MAROC : Mondial-1999 (Egypte) Algérie-Maroc 19-19

ISLANDE : Mondial-1997 (Japon) Algérie -Islande 27-27

Mondial-2005 (Tunisie) Islande-Algérie 34-25

Mondial-2015 (Qatar) Islande-Algérie 32-24

PORTUGAL : aucune confrontation.