L'équipe nationale de handball a reçu dimanche à Alger, la visite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, qui lui a transmis les encouragements de l'Etat et de son secteur, afin de s'illustrer lors du Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier).

"Je suis honoré de vous rendre visite à la veille de votre départ en Egypte pour prendre part au Mondial-2021 de handball.

Je saisis cette occasion pour vous réitérer le soutien total de l'Etat et du ministère, et vous soutenir sur le plan moral et matériel, afin de vous illustrer durant cette compétition", a déclaré le ministre en s'adressant aux joueurs et au staff technique.

"Je souhaite plein succès à la sélection nationale, en relevant le défi pour aller loin dans ce rendez-vous mondial et lever haut l'étendard national.

Je suis persuadé que vous allez représenter dignement l'Algérie.

Nos espoirs sont placés en vous", a-t-il ajouté, en présentant à cette occasion toute son "estime" et sa "reconnaissance" à l'entraîneur national Alain Portes.

De son côté, la secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite, Salima Souakri a indiqué : "Nous sommes venus aujourd'hui vous apporter tout le soutien et les encouragements de l'Etat. Nous souhaitons la réussite du handball algérien qui nous a toujours habitués aux résultats positifs. Notre secteur reste toujours au service du sport algérien. Nous vous souhaitons une réussite totale au Mondial". Le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, a indiqué pour sa part que "le staff technique et les joueurs feront tout leur possible pour honorer dignement les couleurs nationales et la petite balle algérienne, surtout que nous étions absents de cette grandiose manifestation depuis quelques années". La sélection algérienne ralliera par vol spécial, la capitale égyptienne, le Caire, mardi matin.

Au Mondial égyptien, le Sept algérien fait partie du groupe F en compagnie du Maroc, du Portugal et de l'Islande.

Les camarades de Messaoud Berkous entameront la compétition devant le Maroc (14 janvier) avant d'affronter l'Islande (16 janvier) et le Portugal (18 janvier).