S’exprimant en marge d’une visite de travail de deux jours dans la wilaya de Ghardaïa, la ministre a appelé les professionnels du secteur à investir dans le domaine et contribuer à la croissance du PIB et au développement de "l’économie culturelle".

Elle a également souligné que son département s’attelait à créer les conditions propices pour encourager l’investissement dans les différents segments du secteur de la Culture, en particulier l’industrie cinématographique, en proposant la révision de la loi sur le cinéma.

En visitant le vieux ksar d’El-Menea, classé patrimoine national en 1995, Mme Bendouda a annoncé la création prochaine d’une antenne de l’Office national de gestion des biens culturels à El-Menea, pour la prise en charge de ce site culturel contre sa dégradation.

Auparavant, la ministre de la Culture a remis un lot d’ouvrages et de livres destinés aux écoles situées en zones d ’ombre (Mansoura et Hassi-Ghanem) pour y promouvoir la lecture.

Mme Bendouda a demandé, à ce titre, aux autorités locales de prévoir dans les zones d’ombre des espaces dédiés exclusivement à la lecture, en assurant que son département les dotera en livres.

La ministre s’est déplacée ensuite à l’Hôpital Mohamed Chaâbani à El-Menea, pour rendre hommage aux personnels de la santé, en première ligne de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), avant de remettre des "passeports culturels" permettant à ce personnel d’accéder aux différentes structures et manifestations culturelles à travers le pays.

La ministre s’est aussi rendue au Musée public national d’El-Menea, avant de poursuivre sa visite à Métlili puis d’assister lundi à Ghardaïa aux festivités marquant la célébration de l'année amazighe (Yennayer 2971).