"Deux Yéménites sur trois manquent d'eau potable et de services de santé de base", a indiqué l'organisation internationale sur son compte Twitter.

L'organisme a informé qu'il avait fourni 800 000 litres de carburant à la société locale des eaux et l'assainissement et à l'hopital al-Thawra dans la ville de Hodeidah (ouest), soulignant que "le besoin est toujours grand, malgré ce qui est présenté".

Le Yémen souffre d'un effondrement quasi total dans presque tous ses secteurs, en particulier la santé.

Depuis six ans, le Yémen est en proie à une crise entre les forces gouvernementales et le mouvement "Anssarulah" (Houthis) contrôlant la capitale Sanaa, depuis 2014.

Le gouvernement américain de Donald Trump a annoncé dimanche soir, à dix jours de la fin de son mandat, qu'il allait inscrire les Houthis du Yémen sur la liste noire des groupes "terroristes", ce qui risque selon les organisations internationales d'aggraver la crise humanitaire.

Trois chefs du mou vement houthi sont également inscrits sur liste noire, dont leur principal dirigeant Abdel Malek al-Houthi. Selon les médias, les Houthis ont condamné lundi leur désignation comme groupe "terroriste" par l'administration américaine sortante. "Les Américains sont à l'origine du terrorisme. La politique et les actions de l'administration Trump sont du terrorisme aussi. Ses politiques reflètent une pensée en crise et sont condamnables et nous avons le droit d'y riposter", a déclaré sur Twitter un haut responsable d'Ansarullah, Mohamed Ali al-Houthi.

Selon lui, "le peuple yéménite n'a que faire de toute désignation de l'administration Trump du moment qu'elle est complice dans le meurtre de Yéménites".