Les autorités locales de la commune Babor (45 km au Nord de Sétif) ont donné de fermes instructions pour interdire le camping sur les hauteurs des monts Babor, a indiqué dimanche le président de l’APC de cette collectivité, Ferhat Mansouri.

"La décision a été prise en coordination avec les autorités de la daïra, la conservation des forêts et la commission sécuritaire dans le souci de préserver la sécurité des amateurs de camping en cette période de froid que connaissent ces montagnes de plus de 2000 mètres d’altitude", a précisé à l’APS, l’édile.

Ces instructions portent sur l’interdiction du camping sur ces montagnes qui composent une réserve naturelle protégée et la pose de plaques informatives mettant en garde contre les risques de camping dus au grand froid qui caractérise la région en période de chute de neiges.

Selon M. Mansouri, "la route menant vers ces montagnes a été fermée à la fin de la semaine passée en coordination avec les services de la gendarmerie nationale mais a été rouverte à la suite de la colère des citoyens et visiteurs venus de plusieurs wilayas du pays vers la région".

A ussi, 16 personnes dont six (6) d’Annaba appartenant à la même famille venues pour camper sur ces montagnes au moment des récentes chutes de neige ont été évacuées après une vaste opération de recherches ayant associé des éléments de l’Armée nationale populaire, de la gendarmerie, de la commune et des citoyens bénévoles, a déclaré de son côté le secrétaire général de la daïra de Babor.

L’opération de recherche qui avait duré 10 heures a permis de retrouver l’ensemble de ces personnes et leur prise en charge, a -t-il dit, ajoutant que durant le même jour, cinq (5) personnes originaires de la wilaya d’Oum El Bouaghi venues également camper ont été évacuées.