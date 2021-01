L’Algérie vit au rythme des célébrations du nouvel an Amazigh à travers les différentes régions du pays qui accueillent Yennayer 2971, avec les mêmes références historiques et civilisationnelles, dans un contexte particulier de confinement et de lutte contre la crise sanitaire du coronavirus.

Les conditions météorologiques de ces derniers jours augurent d’une année agraire, de bonnes récoltes et de prospérité, auxquelles appellent cette fête millénaire.