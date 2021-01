Le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani a présidé dimanche à Alger une réunion consacrée à la situation de la filière avicole au cours de laquelle il a annoncé des mesures urgentes pour permettre à la filière de dépasser la crise actuelle, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion d'examen de la situation à laquelle fait face la filière avicole suite aux conséquences de la crise sanitaire et la hausse des prix des matières premières composant l’aliment, M. Hemdani a affirmé que des mesures urgentes vont être prises pour permettre à la filière de dépasser la crise actuelle, notamment via la relance du système de régulation des produits agricoles (Syrpalac) pour absorber le surplus de production et éviter des pertes supplémentaires aux producteurs, a précisé la même source.

Au cours de cette réunion, tenue en présence des membres du Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), des directeurs des groupes économiques et instituts techniques concernés ainsi que des cadres du secteur, le ministre de l'A griculture a également demandé l’examen d’une éventuelle exonération temporaire de la TVA sur les tourteaux de soja importés dont les prix ont flambé sur le marché international.

De plus, M. Hemdani a donné instruction pour suivre la mise en œuvre des dispositions prévues dans la convention cadre signée entre le ministère et la BADR notamment celle relatives au rééchelonnement des dettes des producteurs et l’octroi des crédits de campagne et celui de l’investissement à toutes les filières agricoles y compris l’aviculture, a ajouté le communiqué.

Pour la mise en œuvre de ces mesures d’urgence et le suivi de l’évolution de la situation de la filière, M. Hemdani a installé un groupe de travail composé des représentants de l’administration et des membres du CNIFA. En outre, le ministre de l'Agriculture a souligné "l’importance de cette filière stratégique aussi bien sur le plan économique que social et le rôle qu’avaient joué les éleveurs pour approvisionner le marché national pendant la crise sanitaire". Dans ce contexte, il a assuré que "les pouvoirs publics sont là pour accompagner les acteurs de la filière et travailler, en concertation avec les professionnels, pour garantir sa durabilité économique".