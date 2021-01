Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné mercredi une interdiction des transactions impliquant huit applications mobiles chinoises par le président américain sortant Donald Trump, sous prétexte de protéger la vie privée et la sécurité des données des citoyens américains.

"C'est un nouvel exemple de déformation du concept de sécurité nationale et d'abus du pouvoir de l'Etat de la part des Etats-Unis en vue de réprimer de manière infondée les entreprises étrangères", a déclaré la porte-parole du ministère, Hua Chunying, lors d'un point de presse.

L'interdiction de ces applications chinoises, dont Alipay et WeChat Pay, a été ordonnée mardi par un décret du président sortant Donald Trump, d'après les médias. Mme Hua a qualifié ces actions d'"hypocrites et ridicules".

Notant que les Etats-Unis ont toujours été le plus grand "empire du piratage" au monde, Mme Hua a indiqué que les Etats-Unis avaient lancé des "accusations infondées contre d'autres pays, alors qu'ils surveillaient et volaient les secrets des autres sans discernement". Selon elle, les activités américaines auront un certain impact sur les entreprises chinoises, mais, plus important encore, porteront atteinte aux intérêts des Etats-Unis et de leurs consommateurs.

"Les Etats-Unis parlent d'une économie de marché libre et d'une concurrence loyale, mais comment se comportent-ils ?", s-'est-elle interrogée.

Mme Hua a souligné que le "développement des sciences et technologies devait servir les progrès et le bien-être de toute l'humanité, plutôt que d'être traité différemment pour des raisons idéologiques ou de devenir un outil de manipulation politique". La Chine "exhorte les Etats-Unis à respecter sérieusement les principes de l'économie de marché et de concurrence loyale, à respecter les règles économiques et commerciales internationales et à offrir un environnement commercial ouvert, équitable, juste et non discriminatoire aux entreprises étrangères qui investissent et opèrent dans le pays", a déclaré Mme Hua, ajoutant que la Chine prendrait les "mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises".