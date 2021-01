La 9ème édition du Festival culturel local de la poterie de Maatkas qui est abritée habituellement par la ville éponyme, se déroule cette année sur le net en raison de la crise sanitaire, due à la pandémie de la covid-19, a-t-on appris samedi des organisateurs. La mise en ligne des activités prévues au titre de cette manifestation, a débuté hier vendredi, et se poursuivra jusqu’au 12 du mois courant, avec la diffusion sur la page "Festival culturel local de la poterie de Maatkas" sur les réseaux sociaux, a indiqué à l’APS la directrice locale de la culture et des arts Nabila Goumeziane. Au menu de cet évènement, une exposition de poteries, des ateliers de démonstration sur la fabrication de poteries et le travail de l’argile destinés aux enfants, des conférences, des entretiens et des reportages sur la même thématique et des vidéos sur Tuqda (cuisson de poterie) et Rqem (décoration) ainsi qu'une vente en ligne des poteries, selon le programme de cette manifestation. Ce festival vise à valoriser et la promouvoir le métier de la poterie et les potiers, à transmettre et de partager les connaissances sur ce métier à la fois artistique et artisanal et à défendre la qualité du produit.