Lancées officiellement depuis la capitale des Aurès, Batna par le ministre du tourisme, les festivités de Yennayer se dérouleront un peu partout en Algérie dans le strict respect d’une tradition culturelle et civilisationnelle, reflet d’un patrimoine culturel riche, diversifié qui symboliste la profondeur de l’histoire et de la nation algériennes.

A la veille de l’avènement du nouvel an amazigh Yannayer 2791, toute l’équipe du quotidien DKNews présente ses meilleurs vœux au peuple algérien, et lui souhaite une année de bonheur, de paix et prospérité.