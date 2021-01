De nouveaux dispositifs de promotion de l’investissement productif et de la gestion du foncier industriel ont été examinés par le gouvernent lors de sa réunion tenue mercredi sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, selon un communiqué des services du Premier ministre.

"Dans le prolongement des orientations de Monsieur le président de la République, données au Gouvernement pour l'examen de questions relatives à la relance de l'économie nationale, le ministre de l’Industrie a présenté une communication portant sur les nouveaux dispositifs régissant le foncier industriel et la promotion de l’investissement pour la facilitation de l’acte d’investir et l’encouragement de l’investissement productif", a précisé le communiqué.

Cette communication a porté également sur la redynamisation des programmes publics et l’amélioration de la gestion des zones industrielles et des zones d'activités susceptibles de garantir leur rentabilité économique, tout en améliorant les ressources publiques, matérielles et financières, a ajouté la même source.