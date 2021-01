Sept combattants pro-gouvernementaux ont été tués samedi par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) dans l'est de la Syrie, dernière en date d'une série d'attaques meurtrières perpétrées par les terroristes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Sept membres des Forces de défense nationale ont été tués dans des affrontements avec des membres d'une cellule dormante de l'EI" dans la province de Deir Ezzor, a indiqué l'ONG, ajoutant que plusieurs autres miliciens avaient été blessés.

Cette attaque est survenue alors que les miliciens étaient en opération à Al-Chola pour tenter d'y débusquer des terroristes, selon l'OSDH.

Dimanche dernier, quinze personnes, en majorité des militaires, avaient été tuées dans une embuscade tendue par l'EI dans le nord de la province de Hama (centre-ouest), d'après l'ONG. Le 30 décembre, au moins 37 militaires avaient été tués dans une embuscade revendiquée par l'EI et tendue à des soldats à bord d'un bus dans la province de Deir Ezzor (est). L'EI s'était emparé de larges pans du territoire syrien et irakien à partir de 2014 et cette région désertique, p rès de la frontière irakienne, était un de ses fiefs.

Malgré sa mise en déroute en Syrie en mars 2019 , l'EI continue de lancer des attaques meurtrières en Syrie, notamment dans le vaste désert de la Badiya qui s'étend de la province centrale de Homs jusqu'à celle de Deir Ezzor, à la frontière avec l'Irak.