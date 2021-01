La Plateforme syndicale revendicative tchadienne a appelé tous les travailleurs du secteur public à entamer, à partir du lundi 11 janvier prochain, une grève générale pour protester contre ce qu'elle juge le non-respect par le gouvernement de ses engagements, selon un communiqué de presse publié samedi. "La grève court jusqu'à la (...) levée du gel des effets financiers des avancements et des reclassements (des agents de l'Etat, ndlr) et paiement des frais de transport de 2017 à 2019", a précisé Barka Michel, porte-parole de la Plateforme. Un service minimum sera observé dans les hôpitaux, selon la plateforme, regroupant quatre des cinq plus grandes centrales syndicales du Tchad.

Dans son traditionnel message à la Nation, délivré le 31 décembre, le président tchadien Déby Itno avait exhorté "le gouvernement et la Plateforme syndicale à privilégier le dialogue et à signer au plus vite un pacte social triennal". La nouvelle grève des syndicats viendra alors que le pays tourne au ralenti à cause de la crise sanitaire provoquée par le COVID-19.

N'Djaména, la capitale, a été coupée du reste du pays et du monde et placée en confinement depuis le 1er janvier.