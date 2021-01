"Moussa est venu me voir, il pense que c'est le moment de changer d'équipe. Il m'a dit qu'il avait perdu un peu la motivation, ce n'était pas prévu", a expliqué le directeur sportif brésilien au micro de la chaîne française Téléfoot.

"Garder quelqu'un qui n'a pas envie de vivre de manière intense les cinq prochains mois, ce n'est pas l'idéal. Donc on discute avec l'Atlético. Il n'y rien de fait. Je pense que Moussa est tombé d'accord avec l'Atlético mais il manque notre part aussi", a-t-il précisé.

Arrivé en 2018 à Lyon en provenance du Celtic de Glasgow pour cinq ans et 22 millions d'euros, Moussa Dembélé (24 ans) a inscrit 16 buts en Ligue 1 la saison dernière et contribué au beau parcours de l'OL en Ligue des champions.

Mais il a ensuite perdu progressi vement sa place de titulaire à la pointe de l'attaque lyonnaise et se remet d'une fracture à un bras.

Selon le quotidien sportif espagnol Marca, l'attaquant pourrait rebondir à l'Atlético, qui vient de laisser partir son avant-centre Diego Costa en résiliant son contrat: le club "colchonero" pourrait obtenir un prêt de Dembélé avec option d'achat.

Pour le remplacer à Lyon, Juninho a confirmé la piste menant à Slimani, 32 ans: l'ancien avant-centre de Monaco est un "joueur qu'on apprécie beaucoup", a confirmé le Brésilien. "Ca fait partie des possibilités, mais il n'est pas le seul. (...) En début de saison j'avais parlé avec lui, on avait presque trouvé un accord pour qu'il puisse venir.

Il a envie de jouer chez nous, de porter notre maillot, mais il n'y a rien de fait encore.

Il ne faut pas regarder simplement un seul joueur", a prévenu le directeur sportif lyonnais.

L'OL, sacré champion d'automne samedi en Ligue 1, espère retrouver les compétitions européennes la saison prochaine après avoir échoué à se qualifier au printemps dernier, une première pour le club au XXIe siècle.