L'ES Sétif net vainqueur du CABB Arreridj en déplacement (5-1), consolide sa position en tête du classement de ligue 1 de football, lors de la 2e partie de la 7e journée disputée samedi qui a vu l'USM Bel-Abbes signer sa première victoire de la saison, alors que l'US Biskra subit son premier revers depuis l'entame du championnat "2020-2021".

Les Sétifiens de plus en plus intouchables, sont allés étriller leurs voisins du CABB Arreridj sur le score sans appel de (5-1),dont un doublé de Ghacha, et un but du jeune Amoura qui rejoint l'attaquant de l'ASO Chlef Beldjillali en tête du classement des buteurs avec (5 buts) pour chacun.

En revanche, la formation locale du CABBA, continue de filer du mauvais coton en devenant seule lanterne rouge avec deux points au compteur.

Cette défaite a poussé le coach Bilal Dziri à jeter l'éponge, aggravant davantage la situation des "Jaune et Noir.

Son ex-compagnon du bas du tableau, l'USM Bel Abbes a enfin connu le goût de la victoire aux dépens du NC Magra (1-0). Un but en or de Metref (30e) permet au club de la Mekerra de quitter temporairement la zone d e turbulence.

Son adversaire du jour continue en revanche sa descente aux enfers en reculant à la 18e place, après avoir récolté un seul point lors des six dernières journées.

A Relizane, le RCR n'a pas raté l'aubaine de glaner 3 nouveaux points tout en infligeant à son hôte, l'US Biskra sa 1re défaite de la saison (2-0).

Les hommes de Si Tahar Chérif El-Ouzzani sont désormais 9emes avec 9 points au compteur.

L'O.

Médéa remporté sa 1re victoire à domicile après deux succès en déplacement.

Sa victime n'est autre que le WA Tlemcen qui n'arrive toujours pas à gagner le moindre match.

Cette journée qui a débuté vendredi a vu le NA Hussein-Dey obtenir enfin sa 1re victoire de la saison, au moment où le CS Constantine et la JS Saoura s'inclinaient contre toute attente face à l'AS Ain M'lila et la JSM Skikda sur le même score (1-0). La surprise du jour est venue de l'AS Ain M'lila qui est allée damer le pion au CS Constantine qui accueillait son adversaire à El- Khroub.

La partie allait s'achever sur un score blanc, lorsque Hamia surgissait dans le temps additionnel (90+3) pour placer une tête imparable dans les filets constantinois. L'autre surprise de vendredi est à mettre à l'actif de la JSMS qui a infligé à la JS Saoura sa première défaite de la saison.

Un but en or de Ziouache offre a ux "V Noirs" leur seconde victoire de la saison, qui les éloigne quelque peu de la zone dangereuse Cette 7e journée sera clôturée lundi avec au programme les trois derniers matchs: JS Kabylie - USM Alger, Paradou AC - CR Belouizdad et MC Alger - MC Oran. La Ligue de football professionnel a décalé ces matchs en raison de l’engagement du CRB, du MCA et de la JSK dans les compétitions africaines interclubs, mardi et mercredi.