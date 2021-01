Le coût de la vaccination contre le coronavirus, incluant le prix du vaccin et les frais d'inoculation, sera couvert par le fonds d'assurance maladie et le budget du gouvernement et non par les particuliers, a déclaré samedi un responsable chinois. Une fois que les vaccins sont approuvés et mis à la disposition du grand public, ils seront offerts gratuitement au peuple chinois, qui pourra se faire vacciner sur la base du volontariat et en connaissance de cause, a indiqué Li Tao, directeur adjoint de l'Administration nationale de la sécurité des soins, lors d'une conférence de presse. Les personnes qui se feront vacciner n'auront pas à en payer la facture, ce qui démontre pleinement le concept de la priorité accordée au peuple et à la vie, selon M. Li.

Il a également souligné que le paiement des vaccins par l'administration n'affectera pas les recettes et les dépenses courantes de la caisse d'assurance maladie ni le traitement médical des habitants. La vaccination gratuite contribuera à garantir une protection universelle du public afin de préserver une production et une vie normales, ainsi qu'un développ ement économique et social sain, ce qui favorisera davantage le fonctionnement durable à long terme de la caisse d'assurance maladie, a indiqué M. Li.

"Nous travaillons avec les services concernés pour élaborer un plan opérationnel détaillé afin de garantir que les dépenses de vaccination soient entièrement couvertes", a-t-il ajouté.