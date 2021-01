La Belgique a franchi dimanche le cap des 20.000 décès liés au nouveau coronavirus, dont plus de la moitié concernent des résidents de maisons de retraite.

Ce pays de 11,5 millions d'habitants recensait 662.694 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020, et 20.038 décès (contre 19.992 samedi), selon les chiffres publiés par l'institut de santé publique Sciensano.

Ce seuil est franchi au moment où le pays entame sa campagne de vaccination anti-Covid en ciblant en premier lieu les maisons de retraite, depuis le 5 janvier.

Au moins la moitié des morts de la pandémie sont des résidents de ces établissements.

Les autorités avaient annoncé le 18 décembre que le virus avait déjà tué 10.270 personnes hébergées en maisons de retraite. La barre des 5.000 morts dans le pays avait été franchie le 17 avril et celle des 10.000 morts le 30 septembre. Lors du pic de la première vague, en avril, la Belgique avait comptabilisé pendant une dizaine de jours plus de 250 décès quotidiens, avec un record de 322 le 8 avril, toujours selon les chiffres de Sciensano.

La courbe, plate à un très bas niveau tout l'été, ét ait repartie à la hausse début octobre avec la deuxième vague, jusqu'à atteindre un nouveau pic le 10 novembre (218 morts).