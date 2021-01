Les données du CSSE ont montré que le nombre de cas à l'échelle nationale a dépassé 21,9 millions, tandis que le nombre de morts dans l'ensemble du pays est passé à 370.119 à 14h22 heure locale (19h22 GMT).

L'Etat de New York a signalé 39.334 décès, ce qui le place en tête de la liste des décès au niveau des Etats américains, suivi par le Texas avec 29.645, puis la Californie avec 29.266 et la Floride avec 22.666, a encore montré le décompte du CSSE.

Parmi les Etats comptant plus de 11.000 décès figurent également le New Jersey, l'Illinois, la Pennsylvanie, le Michigan, le Massachusetts et la Géorgie.

Les Etats-Unis restent à ce jour le pays le plus touché avec le plus grand nombre de cas et de morts au monde, représentant plus de 24% des cas mondiaux et plus de 19% des décès mondiaux.

Les Etats-Unis ont signalé plus de 360.000 décès dus au COVID-19 le 6 janvier, auxquels se sont ajoutés 10.000 autres morts en seul ement trois jours.

Par ailleurs, a indiqué le graphique du CSSE, le nombre de décès quotidiens liés au COVID-19 aux Etats-Unis a atteint 4.194 jeudi, la plus forte augmentation des morts par coronavirus en une seule journée depuis le début de la pandémie.

Enfin, un modèle de prévision mis à jour de l'Institute for Health Metrics and Evaluation de l'université de Washington a prévu un total de 567.195 décès dus au COVID-19 aux Etats-Unis d'ici le 1er avril 2021, sur la base du scénario de projection actuel.