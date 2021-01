L'Algérie ne va pas se suffire d'un seul vaccin contre la maladie à coronavirus (Covid-19), a annoncé vendredi dans la soirée lors de son passage à la télévision nationale le Dr. Djamel Fourar, porte parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de cette pandémie.

''Le choix de l'Algérie pour lutter contre la Covid19, à l'instar des autres pays, ne se limitera pas à un seul vaccin'', a t-il ajouté, avant de relever que l'état algérien et le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 ''veilleront à choisir un vaccin efficace et sûr pour les citoyens''.

Le Dr Fourar a également souligné ''la disponibilité de tous les moyens logistiques, dont des équipements et chambres de congélation pouvant aller à une température de - 20,8 degrés centigrades pour la conservation du vaccin, en plus de véhicules aménagés destinés au transport du vaccin''.